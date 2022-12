Medien berichten : Ist Luxemburg bald wieder beim Eurovision Song Contest dabei?

LUXEMBURG – 1993 hat das Großherzogtum das letzte Mal am Eurovision Song Contest teilgenommen. Fast 30 Jahre später soll nun am Comeback gearbeitet werden.

Der Eurovision Song Contest (ESC) zieht jedes Jahr unzählige Menschen an die TV-Bildschirme. Auch in Luxemburg lauscht man gerne den Liedern der Nationen, ohne jedoch Vertreter des Großherzogtums vorfinden zu können. Und das schon seit fast drei Jahrzehnten, obwohl das Land sogar zu den Gründerländern des Contests gehört. Die letzte Teilnahme am damaligen «Grand Prix d’Eurovision» fand im Jahr 1993 statt, danach stieg Luxemburg aus Kostengründen aus.