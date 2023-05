Chamber-Debatte: Ist Luxemburg noch ein sicheres Land?

Zählt Luxemburg mittlerweile zu den gefährlichen Ländern? In einer Chamber-Sitzung am vergangenen Mittwoch äußerte der ADR-Abgeordnete Fred Keup seine Sorgen zur Sicherheitslage im Großherzogtum. Alleine zwischen 2021 und 2022 stieg die Zahl der Straftaten von 43.000 auf 54.000. «Nationale Statistiken zeigen einen sehr deutlichen Anstieg, insbesondere der Gewalttaten. Es gibt dreimal so viele wie vor 20 Jahren», erklärt er und verweist darauf, dass Luxemburg den fünften Platz in der Statistik über Gewalttaten in Europa belegt.