Künstliche Intelligenz: Ist Luxemburg wirklich bereit für die «KI-Welle»?

Der für Digitalisierung zuständige Minister will die Entstehung von KI «lenken», anstatt sie zu bremsen. Editpress

Künstliche Intelligenz ist in den Alltag der Menschen eingedrungen… Die meisten Menschen erfahren zum ersten Mal eine konkrete Anwendung, aber KI gibt es schon seit Jahren und das Thema wird seit einiger Zeit auf politischer Ebene diskutiert. Auf EU-Ebene soll der «Artificial Intelligence Act» einen Regulierungsrahmen schaffen, um Risiken zu begrenzen. Luxemburg unterstützt die Vorschläge der Europäischen Kommission nach wie vor und hat bereits 2019 seine eigene KI-Strategie vorgestellt.

Wird KI auch vom Staat angewandt? Ja. Durch öffentliche Ausschreibungen sollen Projekte ermöglicht werden, sodass die KI Bürger oder auch Beamte unterstützen kann. Das Informations- und Presseamt (SIP) verwendet sie zum Beispiel, um Gesichter von Ministern auf Fotos zu erkennen, die Nationalbibliothek für die Transkription von Texten. Auch bei der Analyse der Gemeindefinanzen oder bei der Extraktion von topografischen Objekten in Neubauten kommt sie zum Einsatz.

Sollte es Gegenmaßnahmen geben? Die Technologie kann nicht aufgehalten werden, und es gibt kein Zurück. Bildungsminister Claude Meisch hat es in der Abgeordnetenkammer auf den Punkt gebracht: Was haben wir getan, als Taschenrechner und Smartphones auf den Markt kamen? Heutzutage können Jugendliche sie unter bestimmten Bedingungen nutzen. Dasselbe gilt für ChatGPT, man muss lernen, damit umzugehen. Auch die Uni ist dabei, Regeln zu entwickeln.

Italiens Datenschutzbehörde hat den populären Text-Automaten ChatGPT im Land vorläufig gesperrt.

Machen Ihnen diese neuen Tools Sorgen? Ich finde sie spektakulär. Wer sie zum ersten Mal erlebt, könnte ein wenig Angst bekommen. All diese Algorithmen, die Analyse von Millionen von Datenbanken in Rekordzeit. Es kommt nur darauf an, sie in den jeweiligen Kontext einzuordnen.

Die größte Sorge betrifft Arbeitsplätze. Werden Menschen ihre Arbeit verlieren? Mit Sicherheit werden einige Berufe verschwinden, andere dagegen neu geschaffen werden. Die Hälfte der Berufe, die in den nächsten zehn Jahren geschaffen werden, kennen wir noch nicht. Warum betrachten wir die KI nicht auch als eine enorme Chance? Sie bietet die Möglichkeit, menschliche und maschinelle Tätigkeiten auf eine neue Art und Weise zu kombinieren. Menschen können von lästigen Aufgaben entlastet werden und sich stattdessen stärker um soziale Interaktionen kümmern, um kreativer zu sein.

Ist Luxemburg Vorreiter oder Nachzügler? In Europa sind wir sicher nicht die «First Movers», doch wir stehen der Technologie offen gegenüber und sind gewillt, mit ihr Schritt zu halten. Die KI läuft mit voller Geschwindigkeit an und wir werden nicht alles regulieren können. Aber dank seines Wirtschaftssystems hat Luxemburg gute Möglichkeiten. Viele Forscher und Start-ups arbeiten an dem Thema.

Vor einigen Tagen machte ein Foto von Papst Franziskus die Runde durch die digitalen Dauerschleifen der Social-Media-Plattformen.

Durch KI stellt sich auch die Herausforderung der Fake News. Unter Anderem durch Fotomontagen… Das gab es doch schon immer. Deshalb bin ich ein wenig überrascht, dass ausgerechnet diese Sorge im Mittelpunkt der Debatte steht. Auch als Photoshop auf den Markt kam, gab es Bedenken über die Folgen. Der einzige Unterschied besteht in der Schnelligkeit der Bearbeitung. Das Wichtigste ist, die Bildung zu fördern, damit junge Menschen diese Fake News erkennen können.

Die sozialen Netzwerke sind Brutstätten für Fake News. Könnte TikTok in Luxemburg verboten werden? Der geopolitische Faktor spielt eine große Rolle. Bisher haben wir noch nicht über ein generelles Verbot gesprochen. Derzeit dürfen EU-Beamte die App nicht auf ihren Handys nutzen. Im Moment beobachten wir die Situation und folgen den uns vorliegenden Informationen.