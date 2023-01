Luxemburg : Ist Verhütung bald für alle kostenlos?

Antibabypille, Pflaster, Ring, Pille danach, Minipille, Implantat, Spirale, Vasektomie, Sterilisation... All diese Verhütungsmittel werden bald zu 100 Prozent und ohne Altersgrenze von der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) übernommen, wie die Regierung am Freitag bestätigte. Der Vorentwurf einer entsprechenden großherzoglichen Verordnung wurde vom Staatsrat gebilligt.

Das Gesetz ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen dem Staat und der CNS, die vorsieht, dass «sichere und zuverlässige Verhütungsmittel ohne Altersgrenze und ohne Unterscheidung nach Verhütungsart oder -methode auf ärztliche Verschreibung zugänglich sind und die Kosten dafür übernommen werden», so die Regierung in einer Pressemitteilung. Dies «wird es jeder und jedem ermöglichen, in Absprache mit ihrem oder seinem Arzt das für sie oder ihn am besten geeignete Verhütungsmittel frei zu wählen», freut sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert, die in der Erklärung zitiert wird.