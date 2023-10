Massenschlägerei: Bayern- und Galatasaray-Fans prügeln sich vor Spielbeginn

Kurz vor dem Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Galatasaray Istanbul am Dienstag ist es in einer Istanbuler Bar zu einer Massenschlägerei zwischen rund hundert Fans beider Teams gekommen. Dabei wurden türkischen Medien zufolge am frühen Morgen vier deutsche und ein türkischer Fan verletzt. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras waren jagdähnliche Szenen zu sehen. Vermummte Menschen warfen Stühle und kleinere Gegenstände.

Laut der Nachrichtenagentur IHA waren 70 deutsche und 30 türkische Fans an der Schlägerei im Stadtteil Beyoglu beteiligt. Laut Angaben des Kicker soll auch ein Fanshop des türkischen Meister angegriffen worden sein. Das deutsche Konsulat in Istanbul ließ die Bitte der Nachrichtenagentur AFP um eine Stellungnahme zunächst unbeantwortet. In dem bei Touristen beliebten Stadtteil Beyoglu befinden sich zahlreiche Bars, in denen traditionell Fans des Istanbuler Klubs zusammenkommen.