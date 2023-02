Flüge fallen aus : IT-Chaos bei Lufthansa – Flugsicherung sperrt Frankfurt für Landungen

Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen der globalen IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Auch die Flüge ab der Schweiz nach Frankfurt sind gestrichen worden.