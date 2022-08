Social-Media-Trend : «It's Corn» – das steckt hinter der TikTok-Sensation

Tariq alias das «Corn kid» wurde in dem Interview zu seiner Lieblingssache befragt, worauf er äußerst enthusiastisch erklärte, warum er Mais so toll findet. Am liebsten genießt er seinen Kukuruz mit Butter. Nicht jeder müsse ein Fan davon sein, aber probiert haben sollte es jeder einmal.

Was er über Mais denkt? - «I love corn! .... It has the juice!». Er spüre eine tiefe Verbundenheit zu dem Getreide. Falls jemand etwas über Kukuruz wissen möchte, könne er auch gerne weiterhelfen, denn er sei ein bewanderter Experte. Am Ende wünscht Tariq den Zuschauern noch einen «Corntastic day».