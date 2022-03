Viele Lockerungen : Italien beendet Corona-Notstand am 31. März

Die pandemische Lage werde weiter kontrolliert, stellte Ministerpräsident Mario Draghi klar. Nun sei aber das vorrangige Ziel, das Land wieder komplett zu öffnen.

Gut zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie wird Italien den nationalen Notstand am 31. März beenden. Diesen Plan der Regierung verkündete Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch bei einer Rede in Florenz. Von April an werden demnach viele Lockerungen angestrebt: Die weitreichende 2G-Pflicht in vielen Bereichen etwa soll sukzessive abgeschafft werden, beginnend von Events im Freien wie Messen, Sportveranstaltungen und Feiern. Die Maskenpflicht außerhalb von geschlossenen Räumen werde abgeschafft.