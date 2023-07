Musk gegen Zuckerberg: Italien bietet Kolosseum als Arena für Kampf zwischen Milliardären an

Im Kolosseum könnte bald einer der wohl am heißesten erwarteten Boxkämpfe der neueren Zeit ausgetragen werden.

Der noch nicht offiziell angesetzte Kampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg könnte in Italien stattfinden. Bisher war das Octagon in Las Vegas der bevorzugte Ort für den Käfigkampf zwischen dem Twitter- und dem Meta-Chef, jetzt liegt aber offenbar ein Angebot aus Italien mit einer weitaus prestigeträchtigeren Arena vor: Laut TMZ könnten die beiden Männer im Kolosseum kämpfen.

Vorschlag kam vom italienischen Minister

Offenbar ist der italienische Kulturminister mit Zuckerberg in Kontakt getreten und hat ihm vorgeschlagen, den Kampf in der legendären Arena auszutragen. TMZ zufolge sind beide zukünftigen Gegner einverstanden, Zuckerbergs Team habe die Nachricht bereits an Dana White, den Präsidenten der weltberühmten Kampfsportorganisation UFC, weitergeleitet. Dieser habe seinerseits schon mit dem italienischen Minister gesprochen.