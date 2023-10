Italien: Giorgia Meloni beendet Beziehung mit ihrem langjährigen Partner

Meloni räumt ein, dass sich ihre Wege schon längere Zeit auseinandergelebt hätten und es nun an der Zeit sei, diese Realität anzuerkennen. Sie gelobte, die Erinnerungen an ihre Vergangenheit, ihre Freundschaft und vor allem ihre siebenjährige Tochter zu schützen. Der Angelegenheit gebe es aus ihrer Sicht nichts mehr hinzuzufügen.

Die Botschaft, die auch auf Melonis anderen Social-Media-Accounts geteilt wurde, folgt auf die Veröffentlichung von Ausschnitten aus «Striscia la Notizia», in denen Giambruno sexistische und sexuell aufgeladene Kommentare am Set seiner Sendung «Diario del giorno» auf Rete 4 machte, wie der Corriere della Serra schreibt.

So wandte er sich mit dem Satz: «Sie sind eine sehr intelligente Frau, aber warum habe ich Sie nicht schon früher kennengelernt?», an seine Kollegin Viviana Guglielmi, wie die von der Satiresendung «Martedi Sera» ausgestrahlten Audioaufnahmen zeigen. In einer weiteren Aufnahme prahlt der Ex-Partner von Meloni mit einer Affäre, die er mit einer Arbeitskollegin hatte: «Wissen Sie, dass ich und (Name der Mitarbeiterin zensiert) eine Affäre haben? Die ganze Firma weiß es, und jetzt wissen Sie es auch. Aber wir suchen noch eine dritte Teilnehmerin – möchten Sie sich uns anschließen?»