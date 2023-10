Italien: Mit 42 noch im Hotel Mama – Gericht zwingt Söhne zum Auszug

Mit einer Klage vor Gericht hat eine italienische Rentnerin (75) durchgesetzt, dass ihre beiden schon 40 und 42 Jahre alten Söhne aus ihrem Haus ausziehen müssen. Das Gericht in der norditalienischen Stadt Pavia setzte ihnen eine Frist bis zum 18. Dezember, wie die Lokalzeitung «La Provincia Paese» am Donnerstag berichtete.

Richterin Simona Caterbi hielt fest, dass die Rechtsprechung «eindeutig feststellt, dass das Kind ab einem bestimmten Alter von den Eltern nicht mehr erwarten kann, dass die Unterhaltspflicht darüber hinaus fortbesteht.» Der Anwalt der Mutter berief sich zudem auf ein Urteil des Gerichts in Modena, das das Zusammenleben im Elternhaus als «Darlehen ohne Festlegung der Laufzeit» beschrieb und für die Hausbesitzerin die Möglichkeit vorsehe, die Immobilie zurückzufordern.

Weihnachten müssen die renitenten Söhne schon woanders verbringen. Zuvor hatte die 75-Jährige viele Male auf anderem Weg versucht, die beiden zum Abschied aus dem «Hotel Mama» zu bewegen. Der Zeitung zufolge wollten die beiden berufstätigen Männer der alleinstehenden Mutter weder Miete oder Essensgeld zahlen noch bei der Hausarbeit helfen, obwohl sie beide öfters Unordnung hinterließen. Zudem seien sie oft mitten in der Nacht nach Hause gekommen.

Wer noch in Ausbildung ist, soll das «Hotel Mama» nutzen dürfen – aber danach ist Schluss.

Sobald man mündig ist! Man muss auf eigenen Beinen stehen. Wer noch in Ausbildung ist, soll das «Hotel Mama» nutzen dürfen – aber danach ist Schluss. Solange es niemanden stört, darf man doch im Elternhaus bleiben. Das hat viele Vorteile. Das ist bestimmt für jeden Menschen anders. Zeigt mir die Resultate!

In Italien gibt es verhältnismäßig viele Leute, die auch weit über den 18. Geburtstag hinaus noch bei den Eltern leben. Das durchschnittliche Auszugsalter lag nach einer Erhebung der EU-Statistikbehörde im vergangenen Jahr bei genau 30 Jahren. Meistens sind es Männer. Man nennt sie «Mammoni» («Muttersöhnchen») oder auch «Bamboccioni» («Riesenbabys»). Zum Vergleich: In Luxemburg verlassen Kinder ihr Elternhaus im Durchschnitt mit 26,8 Jahren, was bereits leicht über dem Durchschnitt der EU-27 von 26,4 Jahren liegt.