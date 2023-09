Italien: Rotes Kreuz warnt vor humanitärem Notfall auf Lampedusa

Innerhalb eines Tages sollen mehr als 5000 Menschen in mehr als 100 Booten auf Lampedusa angekommen sein.

Das italienische Rote Kreuz hat angesichts einer steigenden Zahl ankommender Migranten auf der Insel Lampedusa vor einer humanitären Krise gewarnt. «Vor einigen Tagen gab es mehr als 4000 Menschen und wir sprachen von einem Rekord, heute sprechen wir von einem Rekord von Landungen», teilte der nationale Direktor des Roten Kreuzes, Rosario Valastro, in sozialen Medien mit. Es gehe hier nicht um einen Wettbewerb mit Rekorden, sondern um die Lösung eines Notfalls.

Innerhalb eines Tages sollen mehr als 5000 Menschen in mehr als 100 Booten auf Lampedusa angekommen sein. Schleuser in Nordafrika nutzen derzeit die ruhige See aus, um die Migranten loszuschicken. Immer mehr verzweifelte Menschen begeben sich auf die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer. Das einzige Aufnahmezentrum für Migranten der Insel ist für rund 400 Menschen ausgelegt. Dort hielten sich aber mehr als 6000 Menschen auf.