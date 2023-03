KI-Chatbot: Italien sperrt ChatGPT aus Datenschutzgründen

In Italien ist der Zugriff auf ChatGPT bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

Der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Chatbot ChatGPT wird in Italien aus Datenschutzgründen vorerst gesperrt. Der Entwickler der Anwendung, das US-Unternehmen OpenAI, dürfe die Daten italienischer Internetnutzer «mit sofortiger Wirkung» nur noch eingeschränkt verarbeiten, erklärte die Datenschutzbehörde des Landes am Freitag. ChatGPT habe sich nicht an Datenschutz- und Jugendschutzregeln gehalten.