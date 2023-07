Sie wurden gefesselt, konnten sich aber befreien und suchten Zuflucht in einem Hotel.

Das Paar wurde in ihrer Wohnung in Paris überfallen.

Das tönt nach einem Hollywood-Thriller, ist aber wirklich so geschehen. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, wurde der italienische Nationalgoalie Gianluigi Donnarumma überfallen. Der 24-jährige PSG-Keeper befand sich mit seiner Freundin in ihrem Haus im 8. Arrondissement von Paris, als eingebrochen wurde. Mehrere Männer sollen die Tür der Wohnung aufgebrochen haben und eingedrungen sein. Das Paar wurde geschlagen, nackt ausgezogen und gefesselt.

Nachdem sich die Täter aus dem Staub gemacht hatten, konnte sich das Paar gegen 3.20 Uhr in der Nacht befreien und suchte Zuflucht in einem Luxushotel in der Nähe. Von dort wurde die Polizei gerufen, welche sich um das Paar kümmerte, das unter Schock stand. Donnarumma und seine Freundin wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, die Täter befänden sich auf freiem Fuß, heisst es weiter. Außerdem soll der Fußballstar um umgerechnet 480.000 Franken erleichtert worden sein.