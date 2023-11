Italien: Supervulkan bei Neapel könnte in «einigen Wochen» ausbrechen

Ein Supervulkan ist, anders als ein konventioneller Vulkan, kein Berg, aus dem oben manchmal Rauch aufsteigt. Ein Supervulkan ist ein riesiges Gebiet mit vulkanischer Aktivität über einer besonders großen Magmakammer. Weltweit sind 20 Supervulkane bekannt. An der Oberfläche bildet er einen charakteristischen Kessel, die sogenannte Caldera. Die Caldera ist bei einem früheren Ausbruch entstanden, als der Vulkan so große Mengen Magma ausstieß, dass er in sich selbst zusammenfiel. In der Caldera gibt es Geysire, Thermalquellen und Gasaustrittstellen. Der Boden kann sehr heiß werden. Zu den Supervulkanen zählen neben den Phlegräischen Feldern auch jener unter dem Yellowstone-Nationalpark, der Taupo in Neuseeland und die La-Garita-Caldera im südwestlichen Colorado.