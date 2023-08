Italien: Tourist klaut Sand auf Sardinien – so hoch ist seine Buße

Sand- und Kieselstein-Diebstahl – vor allem durch Touristen – ist ein großes Problem auf Sardinien. Gerade weil dieser auf der italienischen Insel vielerorts so schön und fein und weiß ist, wird er gerne als Feriensouvenir eingepackt. Dies schadet jedoch der Umwelt und ist daher per Gesetz verboten. Darauf weisen teilweise sogar Schilder hin, etwa am Strand Is Arutas im Westen der Insel. «Vietato rubare la sabbia», ist dort zu lesen – «Sand stehlen verboten».