Italien: Zirkuslöwe ging bei Rom spazieren – nun wurde er gefangen

Einem Zirkus war in der italienischen Stadt Ladispoli, in der Nähe von Rom, ein Löwe entwischt.

In der italienischen Stadt Ladispoli, in der Nähe von Rom, ist am Samstagnachmittag ein Löwe entwischt. Nachdem das Tier gesichtet wurde, wie es durch die Nachbarschaft spazierte, rückten Spezalisten mit Betäubungsmittel aus. Am Abend dann die Entwarnung: Das Tier ist wieder gefangen, schreibt «Sky News».