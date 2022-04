Bayern : Italiener liefert sich mit 300 km/h Verfolgungsjagd mit der Polizei

Als die bayrische Polizei den Fahrer eines nagelneuen Audi RS3 kontrollieren wollte, drückte dieser aufs Gas und raste mit bis zu fast 300 km/h davon. Nur dank einer Baustelle konnte der Italiener schließlich gestoppt werden.

Der Italiener hatte seinen Audi RS3 in Deutschland gekauft und gab an, er habe ihn testen wollen.

Am Donnerstag fiel Zivilfahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling am Irschenberg in Bayern ein schwarzer Audi RS3 auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und beschleunigte seinen Wagen auf der A8 massiv und raste in Richtung Salzburg davon. Dabei durchfuhr er einen auf 120 km/h begrenzten Abschnitt mit Tempo 220.