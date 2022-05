Ein Stück Mittelmeerküste : Italiener will Traumstrand und Insta-Hotspot an Elon Musk verkaufen

Ein traumhaftes Stück Mittelmeerküste – verkauft an den US-Multimilliardär Elon Musk? Mit einer provokanten Drohung sorgt ein Italiener auf Sizilien für Aufsehen.

Ein traumhaftes Stück Mittelmeerküste – verkauft an den US-Multimilliardär Elon Musk? Mit einer provokanten Drohung hat ein Rentner auf Sizilien für Aufsehen gesorgt. Der Mann will die Touristenattraktion Scala dei Turchi, eine strahlend weiße Felsformation an der Südküste der italienischen Insel, verkaufen. «Wir bieten es zur Versteigerung an und appellieren vor allem an Elon Musk, es zu kaufen, zu schützen und bestmöglich zu nutzen», sagte Ferdinando Sciabarrà der Zeitung «Corriere della Sera».