Presseschau zum WM-Aus - «Italienischer Fußball auf dem Tiefpunkt seiner Geschichte»

Nach dem WM-Aus für Italien in Palermo ist das Land am Boden zerstört. Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Azzurri nicht an einer Weltmeisterschaft dabei sind. Umso schlimmer berichtet die italienische Presse über die Niederlage am Donnerstagabend. So schreibt die italienische Zeitung «Corriere dello Sport», die Enttäuschung sei zu groß, um an die Zukunft zu denken – man müsse nach der «Schmach» in Palermo etwas Zeit vergehen lassen. Der Titel nach dem Aus: «Unglaublich eine weitere Katastrophe, Italien ist ausgeschieden».