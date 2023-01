Rom : Italienischer Mafiaboss nach 30 Jahren auf der Flucht verhaftet

Als junger Mann tauchte Matteo Messina Denaro in den 1990er Jahren unter, um seiner Verhaftung zu entgehen. Viele Jahre lang war er der meistgesuchte Mann des Landes. Doch mit Hilfe von Freunden und Familie blieb er unentdeckt – bis jetzt.

Matteo Messina Denaro wird unter anderem für zwei Bombenanschläge 1992 auf Sizilien verantwortlich gemacht DPA

Nach 30 Jahren auf der Flucht ist Italiens meistgesuchter Mann, der sizilianische Mafiaboss Matteo Messina Denaro, gefasst. Der 60-Jährige wurde am Montag in einer Privatklinik in Palermo verhaftet, wie die italienische Gendarmerie mitteilte. Ihm droht wegen Dutzender Morde, für die er bereits in Abwesenheit verurteilt wurde, eine lebenslange Haftstrafe.

Pasquale Angelosanto, Leiter für Spezialeinsätze bei der Gendarmerie, den Carabinieri, sagte, Messina Denaro habe sich in der Klinik medizinisch behandeln lassen. Wegen was, wurde nicht ausgeführt. Zwei Beamte führten ihn nach der Verhaftung zu einem wartenden Wagen und brachten ihn an einen unbekannten Ort, wie der italienische Rundfunk berichtete. Messina Denaro trug eine braune, gefütterte Lederjacke, eine Mütze und eine getönte Brille.

Seit 1993 wurde nach dem Cosa-Nostra-Boss gesucht. Er wird unter anderem für zwei Bombenanschläge 1992 auf Sizilien verantwortlich gemacht, bei denen die beiden Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino ermordet wurden. Neben zahlreichen weiteren Taten wurde ihm auch der Mord an dem jungen Sohn eines ehemaligen Mafia-Weggefährten zur Last gelegt. Das Opfer wurde erwürgt und die Leiche in Säure aufgelöst.

«Großer Sieg für den Staat»

Italienische Medien berichteten, Messina Denaro habe gestanden, dass er der Gesuchte sei, als die Carabinieri ihn in der Klinik ansprachen. In den vergangenen Jahren habe er unter dem Pseudonym Andrea Bonafede gelebt, sagte Staatsanwalt Maurizio De Lucia dem Sender Rai. Bereits kurz nach seiner Festnahme wurde er einem Richter vorgeführt, um seine Identität zu bestätigen. Auf die Frage nach seinem Beruf antwortete er «Bauer» und erklärte, er lebe in Castelvetrano, ganz in der Nähe der Cosa-Nostra-Hochburg Trapani. Italienische Medien berichteten, dass er Vater von mindestens zwei Kindern wurde, während er vor dem Gesetz auf der Flucht war.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni bezeichnete die Festnahme von Messina Denaro als großen Sieg für den Staat. Es sei ein Zeichen, dass er sich der Mafia nicht geschlagen gebe. Von ehemals drei Mafiachefs, die jahrelang auf der Flucht waren, war Messina Denaro der letzte, der es geschafft hatte, einer Festnahme zu entgehen. Verhaftet wurde er genau 30 Jahre und einen Tag nach dem früheren ranghöchsten Boss der Cosa Nostra, Salvatore «Toto» Riina. Dieser war nach 23 Jahren auf der Flucht festgenommen worden.

Noch länger auf der Flucht, nämlich 38 Jahre, war Bernardo Provenzano, der schließlich 2006 in einem Bauernhaus in der Nähe von Corleone gefasst wurde. Nachdem er in Haft war, konzentrierten sich die Ermittler auf Messina Denaro, allerdings viele Jahre lang ohne Erfolg. Dass alle drei unentdeckt in Sizilien bleiben konnten, dürften sie der Hilfe von Angehörigen und Freunden zu verdanken haben, die sie immer wieder von einem Versteck zum nächsten brachten und sie mit allem versorgten, was sie brauchten.

Riina und Provenzano verbrachten die letzten Jahre ihres Lebens unter strikten Haftbedingungen, weil sie sich weigerten, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Messina Denaro, der in den Jahrzehnten auf der Flucht wohl wenige Entbehrungen erlebt hatte, könnte nach Spekulationen italienischer Medien im Gegenzug für etwas mehr Milde einer solchen Zusammenarbeit zustimmen.

Die sizilianische Mafia ist längst nicht mehr das, was sie einmal war. Während die Cosa Nostra durch Verräter aus den eigenen Reihen geschwächt wurde, stieg gleichzeitig die N’drangheta aus Kalabrien zu einem der größten Kokain-Syndikate der Welt auf. Aktiv ist die sizilianische Mafia aber weiterhin. Sie verdient ihr Geld vor allem mit Drogen, Aufträgen der öffentlichen Hand, die oft illegal zustande kamen, und mit Schutzgelderpressung.