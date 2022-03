Mamma Mia! : Italiens Geheimtipp gegen kalte Winternächte

Spitzen-Dessous, kurvenreiche Models und klassisches Orchester: Mit einer Fashionshow der Superlative präsentierte das Lingerie-Label Intimissimi seine neue Kollektion.

Das Wundermittel gegen die seit Jahren schwelende Regierungs- und Wirtschaftskrise in Italien hat noch niemand gefunden. Weder Berlusconi noch Monti noch Letta. Das Wundermittel gegen kalte Winternächte hingegen ist bereits getestet und von Italienerinnen und vor allem Italienern mit Begeisterung angenommen worden: Seiden-Slips, Spitzen-Babydolls und Push-up-BHs im Boudoir-Stil, die bei Liebespaaren auch in schlecht geheizten Wohnungen Hitzewallungen auslösen.

Intimissimi, das erotischste aller italienischen Dessous-Label, präsentierte kürzlich in Verona seine neue Herbst- und Winterkollektion 2013/14 mit einer Lingerie-Show der Superlative, eine Hommage an den Glamour der Roaring Twenties. 20 wunderschöne Models, von denen einige zum Glück nicht in die Kategorie Size Zero passten, zeigten sich mit sanften Wellen, Art-déco-Haarband und sündigen Dessous auf dem Catwalk - begleitet von der Live-Musik des 16-köpfigen venezianischen Orchesters Gaga Symphony, dirigiert von Giorgio Fabbri.