Klimawandel : Italiens Regierung will Dürre-Notstand beschließen

Italiens Regierung will wegen der gravierenden Trockenheit in Teilen des Landes den Notstand beschließen.

Risse im sind im Erdreich des Flussbettes zu sehen. Das Austrocknen des Flusses gefährdet die Trinkwasserversorgung in den dicht besiedelten und hoch industrialisierten Gebieten Italiens und bedroht die Bewässerung in dem am intensivsten bewirtschafteten Teil des Landes.

Italiens Regierung will wegen der gravierenden Trockenheit in Teilen des Landes den Notstand beschließen. Am Montagabend sei dazu ein Treffen des Ministerrates geplant, teilte der Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi mit. Die Regierung will demnach den Notstand für die Gegenden ausrufen, die am stärksten von der Dürre betroffen sind.