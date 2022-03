«Cancel-Kultur» : J.K. Rowling will nicht von Putin unterstützt werden

Putin hatte die jüngste Kritik des Westens an Russland mit Bemühungen verglichen, Rowling wegen ihrer Ansichten zu Transgender-Fragen mundtot zu machen.

Die «Harry Potter»-Erfinderin J.K. Rowling will sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht als Opfer sogenannter Cancel-Kultur des Westen bezeichnen lassen. Eine solche Kritik sollte nicht von Menschen geäußert werden, die derzeit Zivilisten abschlachteten oder ihre Kritiker inhaftierten und vergifteten, teilte die Autorin am Freitag in einem Tweet mit. Sie verlinkte einen Artikel über den inhaftierten Putin-Kritiker Alexej Nawalny.