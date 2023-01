Faktencheck: Ja, die «Schwangerschaftsnase» gibt es tatsächlich

Das in den so gekennzeichneten Clips gezeigte Phänomen gibt es wirklich. So können in der Schwangerschaft nicht nur Bauch, Beine, Brüste, Hände und Füße dicker werden, sondern auch die Nase. Knapp zehn Prozent aller schwangeren Frauen sind davon laut Mandy Mangler, Chefärztin an der Klinik für Gynäkologie am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin, betroffen.