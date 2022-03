Luxemburger Basketballerin : Jablonowski erlebt ihr Karriere-Highlight

Mit 20 Jahren stand die Luxemburgerin Lisa Jablonowski am Wochenende mit ihrer University of Virginia zum ersten Mal in der finalen Phase der Uni-Liga NCAA.

Lisa Jablonowski spielte am vergangenen Wochenende vor 10.000 Zuschauern. Timothy D. Easley

Vor knapp zwei Jahren verließ Lisa Jablonowski Amicale Steinsel, um im Mutterland des Basketballs Erfahrung zu sammeln. An diesem Wochenende stand für die Luxemburgerin nun ein «unvergessliches Turnier» in den USA an. Sie hatte sich mit ihrer University of Virginia für die Endphase der nationalen Uni-Liga NCAA qualifiziert.

In South Carolina ging es vor tausenden Zuschauern gegen die besten Basketballerinnen des Landes. Die 20-Jährige stand im ersten Spiel am Freitag gegen die University of California 19 Minuten auf dem Platz. Beim 68:62-Erfolg erzielte die ehemalige Spielerin von Grengewald, Telstar und Steinsel zwei Punkte und sammelte vier Assists.

Spiel vor 10.000 Zuschauern

Am Sonntag ging es dann vor 10.000 Zuschauern im zweiten Spiel gegen den Gastgeber aus South Carolina. Gegen den amtierenden Meister setzte es eine 56:66-Niederlage. Keine Schande, immerhin wird dieser von Dawn Staley trainiert, aktueller Coach der US-Frauen-Nationalmannschaft. Jablonowski spielte 18 Minuten und kam auf drei Punkte.

«Die Atmosphäre war sehr speziell. Jeder war aufgeregt und wollt unbedingt spielen. Wir haben und das ganze Jahr genau auf das vorbereitet. Mit etwas mehr Erfahrung wäre es vielleicht noch besser gelaufen», erzählt Jablonowski, deren Familie noch immer in Ernster lebt.

In Luxemburg verfolgt man ihren Weg. «Lisa hat enorme Fortschritte gemacht. Sie ist nicht mehr das kleine verspielte Mädchen, dass sie mal war», sagt ihre ehemalige Teamkollegin Liz Schmitz.