Der zehn Jahre alte Jack Johnson rannte in den zugefrorenen See in England, als er die Hilfeschreie der Kinder hörte. Der mutige Junge starb beim Rettungsversuch.

Tragödie in England : Jack (10) wollte Kinder im eiskalten See retten

Drei Buben im Alter von acht, zehn und elf Jahren sind in der Ortschaft Solihull in den West Midlands in den eiskalten See gefallen. Rettungskräfte bargen die Kinder aus dem Wasser und brachten sie in ein Spital.

Der zehnjährige Jack Johnson sprang ins eiskalte Wasser – und bezahlte seine Heldentat mit dem Leben. Jack ist eines der Opfer, die vergangenen Sonntag in der Ortschaft Solihull in den West Midlands auf einem zugefrorenen See ins Eis eingebrochen und gestorben sind. Rettungskräfte hatten die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren aus dem Wasser geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder konnten jedoch nach einem Herzstillstand nicht mehr reanimiert werden, ein Sechsjähriger befindet sich in kritischem Zustand.

«Mein Neffe sah, wie einer durch das Eis brach, rannte los und versuchte, sie zu retten. Es bricht uns das Herz zu wissen, dass er bei dem Versuch starb, drei Jungs zu retten, die er nicht einmal kannte», schrieb Jacks Tante Charlotte McIlmurray auf Facebook.

«Diese Schreie werden mich bis ins Grab begleiten»

Der zehnjährige Tommy Barnet erzählte «Sky News»: «Einer hat sich die Beine im Eis eingeklemmt und dann sind seine Freunde losgezogen, um ihn zu retten, aber sie sind alle reingefallen.»

Ein Anwohner hörte die Schreie der Kinder: «Es ist absolut herzzerreißend. Ich wusste, dass es schlimm war. Diese Schreie werden mich bis ins Grab begleiten», sagt die Person. Jacks Großvater sei angerannt gekommen, als er vom Unglück hörte, erzählt Dale Hewitt, ein Freund der Familie. «Er ist in den See gesprungen, um die Kinder zu retten», so Hewitt zu «The Sun».

«Du warst wie ein Bruder für mich»

Eine Augenzeugin sagte, Passanten hätten zwei Kinder auf dem See vom Ufer noch zugerufen, dass die Eisdecke zu dünn sei. «Dann brach das Eis ein und das Bein eines der Buben ging hinein. Die anderen drei am Ufer gingen dann ins Wasser, um zu helfen, und bald waren sie alle in Schwierigkeiten.»