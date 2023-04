Geheime Pentagon-Files: Jack Teixeira (21) drohen 10 Jahre Haft pro geleaktes Geheimdokument

Wie US-Justizminister Merrick Garland gegenüber US-Medien mitteilte, arbeitet Teixeira im Nachrichtendienst der Nationalgarde. Er sei zudem Mitglied einer Chatgruppe, in der die brisanten Dokumente über den Ukraine-Krieg erstmals vor einer Woche aufgetaucht seien. An einer Pressekonferenz bezeichnete General Patrick Ryder das Leck als einen «vorsätzlichen kriminellen Akt».

«Er ist ein kluger Mensch. Er wusste natürlich, was er tat, als er diese Dokumente ins Netz stellte. Das waren keine zufälligen Lecks», sagte ein Mitglied der Chatgruppe gegenüber der «Washington Post». Die anderen sagten, dass Teixeira die geheimen Informationen zunächst abtippte und den Text in den Channel stellte. Als er merkte, dass seine Kollegen nicht sehr beeindruckt davon waren, habe er Hunderte von Screenshots der Dokumente gepostet, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.

Im Fall einer Verurteilung droht eine lange Haftstrafe

Unter anderem enthielten die durchgesickerten Files einen Screenshot von den Kriegsbedingungen in der Ukraine und Top-Secret-Satellitenbilder, die das Land nach russischen Raketenangriffen zeigte. Auch konnte man in den Dokumenten die Aufenthaltsorte hochrangiger Politiker und Politikerinnen erfahren, erzählten die Mitglieder. «Alles, was man sich vorstellen konnte, stand in diesen Dokumenten», sagte eines der Mitglieder.