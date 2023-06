Nach Vermisstenmeldung: Jackass-Star Bam Margera soll in Psychiatrie eingewiesen worden sein

Der 43-Jährige wurde von seinem Bruder als vermisst gemeldet, ehe er in einem Schnellrestaurant aufgegriffen wurde.

Skateboarder und Stuntman Bam Margera wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dies berichtet das US-Magazin «TMZ» am Dienstag. Der Bruder des 43-Jährigen meldete den «Jackass»-Darsteller als vermisst, nachdem Margera für mehrere Stunden nicht auffindbar gewesen war. Dazu wandte er sich an die Fans des Reality-Stars im Netz.