Euromillions: Jackpot geknackt – ein einziger Spieler räumt die 230 Millionen ab

Die richtigen Zahlen waren 6, 23, 27, 40 und 41 sowie die Sterne 2 und 12. Richtig getippt hat eine Person in Großbritannien.

Das war die zweitletzte Möglichkeit, diesen Jackpot überhaupt noch zu knacken. Am Freitag hätte er nämlich so oder so ausgeschüttet werden müssen. Dann wären sie einfach dem höchsten erzielten Gewinnrang dieser Ziehung zugeschlagen worden.