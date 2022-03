Das ist Rekord! : Jackpot mit 656 Millionen Dollar ist geknackt

Noch nie gab es einen Lottogewinn in dieser Größenordnung. Nun werden drei Amerikaner zu Multimillionären und teilen sich umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro.

In den vergangenen Tagen strömten tausende Menschen in die US-Lottoannahmestellen, um ihr Glück zu versuchen.

Da hat die Lottofee einen neuen Weltrekord geschafft: Der mit 656 Millionen Dollar gefüllte Jackpot in den USA ist geknackt. Drei Gewinner dürfen sich umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro teilen. Noch haben sich die Gewinner in den USA nicht öffentlich gemeldet.

Jeder Einzelgewinn «made in USA» dürfte bei etwa 213 Millionen Dollar liegen - bevor die Steuer zuschlägt. Bis zum Sonntag stand lediglich fest, dass die Gewinner in den Bundesstaaten Maryland, Kansas und Illinois getippt hatten. In Maryland und Kansas können die Glücklichen zumindest theoretisch unerkannt bleiben - in Illinois dagegen wird der Name irgendwann in den nächsten Wochen veröffentlicht. Unklar war zunächst auch, ob es sich um Einzelgewinner oder um Tippgemeinschaften handelt.