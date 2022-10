Schweiz : Jäger schießen seltenes weißes Reh – «Volksglaube besagt, dass das Unglück bringt»

Bei Häutligen in der Schweiz wurde kürzlich ein Albino-Reh geschossen. Zwei Berner Jäger erklären, warum das wohl keine gute Idee war.

Zwischen Konolfingen und Wichtrach lebte in den letzten Monaten ein seltenes Albino-Reh – jetzt ist es tot. (Symbolbild)

In den Wäldern zwischen Konolfingen und Wichtrach in der Schweiz konnte man mit ein wenig Glück bis vor kurzem einer Rarität begegnen: einem Albino-Reh. Das ist nun nicht mehr möglich: Ein Jäger mit Autokennzeichen von Bosnien-Herzegowina hat das seltene Tier kürzlich geschossen. Die «Berner Zeitung» hatte darüber berichtet.

Einheimische Jäger haben wenig Verständnis für dieses Vorgehen. «Darf man, macht man aber nicht», fasst Lorenz Hess, Präsident des Berner Jagdverbandes, seine Haltung zusammen. Nach dem Jagdgesetz sei ein Albino-Reh ein Reh wie jedes andere, ohne einen besonderen Status. Doch besage ein ungeschriebenes Gesetz, dass man solche Tiere nicht abschießen darf – dies lerne man schon früh in der Jagdausbildung. «Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass jemand, der sich im Kanton Bern zum Jäger oder zur Jägerin ausbilden lässt, jemals ein weißes Reh schießen würde.»

Das ungeschriebene Gesetz gründet Hess zufolge auf zwei Aspekten: Zum einen hätten Albino-Rehe Seltenheitswert und die Menschen würden sich an deren Anblick erfreuen. «Der Abschuss eines solchen Tieres sorgt daher für Negativschlagzeilen und erweist der Jagd einen Bärendienst», sagt der Mitte-Nationalrat. Zum anderen besage ein alter Volksglaube, dass das Töten weißer Rehe Unglück bringe. «Objektiv betrachtet ist das natürlich eher Aberglaube. Aber es zeigt, dass schon zu Urzeiten unter Jägern die Meinung vorherrschte, man solle weiße Rehe nicht töten.»

«Ein Berner Weidmann würde das nicht tun»

Auch Rudolf Hofer, Präsident des Jägervereins Konolfingen, glaubt nicht wirklich, dass einem Jäger, der ein weißes Reh geschossen hat, unweigerlich etwas Schlimmes widerfährt. Dennoch ist auch er überzeugt: «Ein Berner Weidmann würde das nicht tun. Ein Tier mit einem solchen Seltenheitswert sollte man in Ruhe lassen.»

Was den Mann aus Bosnien-Herzegowina zum Abschuss bewogen hat, kann Lorenz Hess nicht beurteilen. «Es kann sein, dass es die Gepflogenheit, Albino-Rehe zu verschonen, nicht in allen Kulturkreisen gibt. Oder aber der Jäger fand es cool, ein so seltenes Tier zu schießen.»