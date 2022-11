Türkei: Jäger wird vom eigenen Hund erschossen

Gevrekoglu wollte Berichten zufolge seinen Hund in den Kofferraum legen, als dessen Pfote versehentlich den Abzug einer geladenen Schrotflinte berührte, wodurch sich die Waffe aus nächster Nähe auf den Sportler entlud.

Der Unfall ereignete sich, als er am vergangenen Wochenende mit seinen Freunden auf der Kizlan-Hochebene in der türkischen Provinz Samsun auf der Jagd war. (Symbolbild)

Ein frischgebackener Vater starb auf tragische Weise, nachdem er während eines Jagdausflugs in der Türkei versehentlich von seinem eigenen Hund erschossen wurde. Der Unfall ereignete sich, als der 32-jährige Türke Özgur Gevrekoglu am vergangenen Wochenende mit seinen Freunden auf der Kizlan-Hochebene in der Provinz Samsun auf der Jagd war, wie die «New York Post» berichtet.