Puerto Rico: Jahrzehntelang spurlos verschwunden – jetzt tauchte Patricia lebendig auf

Eines Abends war sie einfach weg – und tauchte nie wieder auf. Bis jetzt: Eine seit mehr als drei Jahrzehnten vermisste Frau aus Pennsylvania wurde in Puerto Rico lebend gefunden. Ihr Name ist Patricia Kopta und ihr Mann meldete sie im Jahr 1992 als vermisst, als sie einfach nicht mehr nach Hause kam.

Patricia Kopta war unter dem Spitznamen «The Sparrow» als Straßenpredigerin bekannt. Bereits vor ihrem Verschwinden litt sie an psychischen Problemen, wie ihr Mann am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Polizei sagte. Sie sprach unter anderem auch davon, nach Puerto Rico zu gehen, wo es warm ist.

In einem Pflegeheim in Puerto Rico

Genau dort wurde sie nun gefunden. Und das, obwohl ihr Mann laut eigener Aussage intensiv nach seiner Geliebten gesucht hatte. «Es hat mich eine Menge Geld gekostet. Ich habe sogar in der Zeitung von Puerto Rico Anzeigen aufgegeben, um nach ihr zu suchen», sagte Kopta.

Fündig wurde man erst 31 Jahre nach dem Verschwinden. «Wir wurden von einem Interpol-Agenten und einem Sozialarbeiter aus Puerto Rico kontaktiert, die glaubten, sie sei in einem Pflegeheim», sagte der stellvertretende Polizeichef der Gemeinde Ross, Brian Kohlhepp.

Bereits im Jahre 1999 – also nur sieben Jahre nach ihrem Verschwinden – wurde Patricia als pflegebedürftig eingestuft. Jahrelang schwieg sie über ihr Privatleben. Dies änderte sich, als sie an Demenz erkrankte.

DNA-Test bestätigt Identität

Weiter teilte sie mit: «Wir dachten wirklich, sie sei all die Jahre tot. Wir haben das nicht erwartet. Es war ein großer Schock zu wissen, dass sie noch am Leben ist. Wir sind so glücklich, und ich hoffe, ich kann sie besuchen.»