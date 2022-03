Polen-Rundfahrt : Jakobsen nach Sturz in künstlichem Koma

Bei der Zieleinfahrt der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt kam es zu einem Horror-Sturz mehrerer Fahrer. Ein 23-jähriger Niederländer schwebt in Lebensgefahr.

Ein heftiger Sturz hat das Finale der ersten Etappe bei der Polen-Rundfahrt überschattet. Im Zielsprint krachte der Niederländer Fabio Jakobsen am Mittwoch mit hoher Geschwindigkeit in ein Absperrgitter, woraufhin weitere Fahrer zu Fall kamen. Unmittelbar zuvor war es offenbar zu einer Berührung mit dem zunächst erstplatzierten Niederländer Dylan Groenewegen gekommen, der Jakobsen ein wenig an die Seite gedrängt hatte. Auch Groenewegen, der als Sturzverursacher disqualifiziert wurde, und weitere Fahrer kamen in Folge des Sturzes zu Fall. Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann war von dem Crash offenbar nicht betroffen.