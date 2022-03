«Wir ziehen weiter» : Jamaikas Premierminister deutet Abschied von britischer Monarchie an

Bei einem Besuch des britischen Prinzen William und Herzogin Kate hat Jamaikas Premierminister Andrew Holness eine Lossagung des Landes von der Krone angedeutet. Dies während eines Empfangs in der Hauptstadt Kingston vor Journalisten.

«Jamaika ist in den vergangenen 60 Jahren gewachsen und gereift, und mit dieser Reife ist der Wunsch nach vollständiger politischer Unabhängigkeit und Selbstbestimmung aufgekeimt», schrieb Premierminister Andrew Holness dazu auf Twitter. Der Karibikstaat feiert im August 60 Jahre Unabhängigkeit. «Ich habe dem Herzog gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass es in dieser Hinsicht unvermeidlich ist, dass wir uns darauf zubewegen, eine Republik zu werden und damit den Willen des jamaikanischen Volkes und unsere Ambitionen, ein unabhängiges, entwickeltes und wohlhabendes Land zu werden, zu erfüllen.»

Jamaika ist die zweite Station der achttägigen Tour von William und Kate in drei ehemaligen Kolonien – im Auftrag von Queen Elizabeth II. (95), die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum begeht. Die Reise begann in Belize und endet kommenden Samstag auf den Bahamas. Vor der britischen Botschaft in Kingston fand am Dienstag eine Demonstration statt, bei der nach Angaben der Veranstalter 350 Menschen vom Königshaus eine Entschuldigung und Reparationen für die Sklaverei und andere Taten während der Kolonialzeit forderten. Zuvor hatte das Paar einen Besuch einer Kakaofarm in einem Dorf im mittelamerikanischen Belize nach einem Protest der Bewohner abgesagt.