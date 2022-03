X Factor-Sieger : James Arthur möchte als Schauspieler durchstarten

Der ehemalige Gewinner der britischen Casting-Show «X Factor» plant eine zweite Karriere als Schauspieler.

«Ich würde wirklich gerne in der Schauspielerei Fuß fassen. Die letzten fünf Jahre drehte sich mein Leben nur darum, James Arthur zu sein, jetzt möchte ich einmal jemand anderer sein», so der Sänger.

Back to the Boy

Vor Kurzem hat Arther seine Biografie «Back to the Boy» veröffentlicht, in der er über seine schwere Kindheit und seine Sexsucht spricht. «Es war mir ein Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, die mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben», sagt er über sein Werk.