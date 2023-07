«Avatar»-Regisseur: James Cameron verkauft riesige Villa mit Helikopter-Landeplatz

Hier hat das Ehepaar Cameron über 20 Jahre gewohnt. Nun soll das riesige Grundstück verkauft werden. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com

Wenn Du Dich mal wie der König oder die Königin der Welt fühlen willst, ist jetzt Deine Chance: Kult-Regisseur James Cameron, der für Blockbuster wie «Titanic» (1997), «Avatar - Aufbruch nach Pandora» (2009) und dessen Fortsetzung, «Avatar: The Way of Water» (2022) bekannt ist, verkauft sein riesiges Grundstück in Santa Barbara County in Kalifornien – für 33 Millionen Dollar.

James Cameron hat mit seinen Filmen mehrere Milliarden Dollar in die Kinokassen gespült. Besonders bekannt ist er für «Titanic» und die beiden «Avatar»-Filme, aber auch für «Terminator», «Aliens - Die Rückkehr» und «True Lies». IMAGO/Everett Collection

Das 413.000 Quadratmeter große Landstück ist Teil der geschlossenen Wohnanlage Hollister Ranch, zu der neben diversen Grundstücken auch eine Rinderfarm gehört. Es befindet sich an der Gaviota Coastline, einem besonders malerischen Küstenabschnitt westlich der Stadt Santa Barbara.

«Diese Immobilie ist das Kronjuwel der Hollister Ranch, mit beeindruckend viel Land, diversen Gebäuden und einer exklusiven Nachbarschaft», sagt Emily Kellenberger von Village Properties, die das Grundstück verkaufen, gegenüber dem Wall Street Journal: «Käuferinnen und Käufer, die eine Oase an der kalifornischen Küste suchen, werden hier fündig.»

1 / 3 Das 413.000 Quadratmeter große Grundstück ist Teil der Hollister Ranch, einer geschlossenen Wohnanlage an der Küste Kaliforniens. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com Es gibt drei Gebäude, (von links nach rechts: Das Gästehaus, das Haupthaus, die Scheune) sowie… Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com … einen Tennisplatz, einen Bio-Garten und einen Helikopter-Landeplatz. Kostenpunkt: 33 Millionen Dollar. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com

Das Grundstück befindet sich schon seit den späten Neunzigern im Besitz von James Cameron und seiner Frau, Suzy Amis Cameron. Die beiden haben es damals für schlappe 4,3 Millionen Dollar gekauft und während ihrer Zeit umfassend renoviert und ausgebaut.

Das Haupthaus des Grundstücks hat 743 Quadratmeter Wohnfläche, die sich unter anderem auf fünf Schlafzimmer und sieben Bäder verteilen. Zu den Renovationen, die die Camerons am Haus gemacht haben, gehört zum Beispiel der Boden – der besteht aus Rocky Mountain Quartzite, einer natürlichen Gesteinsart. Dieser Boden findet sich im Wohnzimmer, im Esszimmer und in der Küche.

1 / 12 Das Haupthaus hat fast 750 Quadratmeter Wohnfläche. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com Es gehörte über 20 Jahre dem Regisseur James Cameron und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Suzy Amis Cameron. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com Das Ehepaar Cameron hat das Haus in den vergangenen 20 Jahren umfassend renoviert. Ein besonderes Highlight: Der Boden, der im Wohnzimmer, im Esszimmer und in der Küche zu sehen ist. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com

Der luxuriöseste Ort zum Schlafen ist das Hauptschlafzimmer im oberen Stockwerk, das ebenfalls mit Meerblick beeindruckt. Daneben gibt es im Haus noch Büroräume, ein Heimkino und einen Fitnessraum. Wem das immer noch zu wenig Platz ist, der kann sich auch zusätzlich im 185 Quadratmeter großen Gästehaus ausbreiten.

Auf dem Grundstück befinden sich aber noch weitere Gebäude, darunter eine 2200 Quadratmeter große Scheune – wobei Scheune dem riesigen Gebäude kaum gerecht wird. Dort gibt es auch eine zusätzliche Küche, ein Wohn- und ein Schlafzimmer. Sportbegeisterte können auf dem hauseigenen Tennisplatz ein paar Bälle aufschlagen oder im lagunenartigen Pool schwimmen – und danach im zugehörigen Spa entspannen.

1 / 4 Zu den weiteren Highlights des Grundstücks gehören, neben der Vielfalt an wild wachsenden Pflanzen, der Bio-Garten, … Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com … sowie ein beeindruckender Pool im Lagunen-Look. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com Außerdem gibt es eine riesige Scheune, die ausgebaut wurde. Emily Kellenberger & Associates/ekaestates.com

Wer sich komplett selbst versorgen möchte, der kann das: In einem eigenen Bio-Garten können diverse Früchte und Gemüse gepflanzt werden, es gibt außerdem Solar- und Windstromanlagen sowie zwei Brunnen für die Bewässerung der Pflanzen und Trinkwasser.

Aber warum möchte das Ehepaar Cameron dieses Traum-Grundstück überhaupt loswerden? Laut dem Wall Street Journal verkaufen die beiden, weil sie «zu weit verstreut sind» – neben diesem Grundstück gehören ihnen auch noch 20 Quadratkilometer in Neuseeland und unglaubliche 40 Quadratkilometer in Saskatchewan, einer Provinz in Kanada.

Dort entwickelt das Paar Hybridpflanzen für Favabohnen und andere pflanzliche Proteine. Zusätzlich haben sie Immobilien in Los Angeles, in Austin in Texas und in Crested Butte in Colorado.