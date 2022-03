NBA : James führt Cleveland zum Sieg über Denver

Die Cleveland Cavaliers haben in Denver dank LeBron James ihren Vorsprung über die Zeit gerettet. Damit konterte der «King» auch die starke Leistung Nikola Jokics.

Die Cleveland Cavaliers haben in der nordamerikanischen NBA am Donnerstag einen 113:108-Sieg bei den Denver Nuggets eingefahren. Nachdem sich die Gäste einen souveränen Vorsprung erarbeitet hatten, kam Denver gegen Ende der Partie zurück und ging im letzten Viertel sogar in Führung. Dann schlug allerdings die Stunde von LeBron James, der einmal mehr zeigte, wie wichtig er für die Cavs ist. Zwei Minuten vor Schluss drehte der Small Forward gehörig, erzielte neun seiner insgesamt 39 Punkte und tütete so den Sieg für sein Team quasi im Alleingang ein. Aufseiten der Nuggets präsentierte sich Nikola Jokic mit 36 Punkten in Topform.