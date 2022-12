US-Realitystar: Jamie Lopez überraschend mit 37 gestorben

Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ein Vorbild für manche – Jamie Lopez. Umso schwerer trifft ihr Tod die Fangemeinde. Wie TMZ berichtet, musste die 37-Jährige vergangenes Wochenende wegen Herzkomplikationen in ein Krankenhaus in Las Vegas gebracht werden. Dort verstarb der Realitystar an seinem Leiden. In einer Erklärung teilt ein Vertreter von BBC mit: «Wir geben mit großem Bedauern das Ableben der Gründerin und Besitzerin von Babydoll Beauty Couture, der legendären Jamie Lopez, bekannt. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir Sie, uns Zeit zu geben, diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten.»