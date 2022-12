«Free Britney» : Jamie Spears – «Ohne mich wäre Britney schon tot»

Jamie Spears deutete im Interview an, dass er sich gerne mit seiner Tochter versöhnen möchte.

13 Jahre lang stand die Popsängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Er konnte frei über sie als Person und über ihr Vermögen verfügen, ehe ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft im November vergangenen Jahres beendete. Praktische Freiheit erlangte Britney allerdings erst vor einigen Monaten, denn die Nachwehen der langen Kontrolle über ihre Person, wurden erst in den letzten Monaten endgültig aufgelöst.

In einem Interview mit der Sun on Sunday erklärt Spears' Vater Jamie: «Mein Gott, wo wäre sie jetzt ohne die Vormundschaft? Ich werde euch keine beschönigten Bilder malen. Die Vormundschaft war eine schreckliche Zeit und ich weiß nicht, ob sie ohne mich heute noch am Leben wäre.» Alle Entscheidungen seien von einer Gruppe sehr guter Menschen getroffen worden. «Ich liebe meine Tochter von ganzem Herzen, die Situation zwischen uns ist einfach schrecklich», lässt Jamie aufhorchen, der sich eine Aussprache und Versöhnung mit seiner Tochter wünscht.