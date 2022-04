Bedenkenlose Schönheits-OP?: Jan Böhmermann knöpft sich moderne Schönheitsideale vor

1 / 6 Satiriker Jan Böhmermann holt im «ZDF Magazin Royale» zum Rundumschlag gegen die neusten Schönheitstrend aus. Screenshot: ZDF Magazin Royale Komikerin Parshad Esmaeili erklärt, wie mit den unzähligen Filtern auf Instagram jeder Makel am eigenen Bild behoben werden kann. Screenshot: ZDF Magazin Royale Dies führe dazu, dass sich Menschen hässlich fühlen und so aussehen möchten, wie das gefilterte Social-Media-Ich. Screenshot: ZDF Magazin Royale

«Früher war es noch der Kylie-Jenner-Vergleich und heute vergleichen wir uns mit der besseren Version von uns selber», sagt Jan Böhmermann in der neusten Ausgabe des «ZDF Magazin Royale». Der deutsche Satiriker und Moderator spricht damit den Beautywahn an, der bei Jugendlichen durch die Nutzung von Social Media verstärkt wird.

Blaue oder lieber grüne Augen? Dazu eine Stupsnase, glatte Haut und volle Lippen? All das ist mit Filtern auf Instagram und in anderen sozialen Medien kein Problem. «Instagram verändert meine komplette Knochenstruktur und die Größe meines Kopfes», klärt die Komikerin Parshad Esmaeili den Moderator in der Sendung auf. Retuschierte Bilder würden heute nicht nur von Promis und Influencern ins Netz gestellt, sondern auch von den Jugendlichen selbst.

Beautywahn ohne Rücksicht auf die Gesundheit

Damit habe Instagram ein neues, völlig unerreichbares Schönheitsideal geschaffen, sagt Böhmermann. Zwar seien auch frühere Schönheitsideale unerreichbar, mit den neuen Filtern wirke es aber greifbarer. Dieses neue Schönheitsideal ist auch in der plastischen Chirurgie ein Thema. «Wir haben beobachtet, dass die Patienten und Patientinnen jünger werden», sagt ein Facharzt für plastische Chirurgie in der Sendung. Es komme vor, dass junge Frauen so aussehen wollen wie die gefilterten Instagram-Versionen ihrer selbst und mit diesen Wünschen zu Schönheitskliniken gehen.

Bei Böhmermanns Rundumschlag gegen den Beautywahn bekommt auch eine Schönheitsklinik in der Schweiz ihr Fett weg. Denn für Schönheitspraxen wie diese, seien Social Media und die daraus entstandenen Ideale eine reine Goldgrube. Kein Wunder also, dass die Klinik auf Social Media kräftig für kosmetische Eingriffe wirbt. Von der Ernsthaftigkeit und den möglichen gesundheitlichen Folgen der medizinischen Eingriffe ist dabei keine Rede.

In einem Insta-Reel der Klinik, das Böhmermann zeigt, liegt eine Patientin im Bett und wartet auf die OP. Im Hintergrund ertönt fröhliche Musik, der Sänger singt: «Can we skip to the good part?» (Können wir zum guten Teil springen?) Nach einem Schwenk ist alles vorbei und die Patientin nimmt das Klinikpersonal freudig in die Arme.