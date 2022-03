Legionärscheck : Jans schießt Waasland-Beveren zum Sieg

Mit seinem ersten Saisontor hat der Luxemburger Laurent Jans sein Team zum Auswärtssieg geschossen. Waasland-Beveren steht nun auf Platz acht.

Nach der frühen Führung von Milos Maric per Elfmeter in der 7. Minute schlug die große Minute von Jans kurz vor der Halbzeitpause. Der Nationalspieler traf mit einem abgefälschten Schuss zum 2:0. In der zweiten Halbzeit hielten die Gäste ihren Gegner vom Tor fern und brachten das 2:0 über die Zeit. Damit endete ein traumhaftes Wochenende für Jans, der erst kürzlich zum Spieler des Jahres in Luxemburg gewählt wurde.