Japan: Airline muss Extraflug für gewichtige Sumo-Ringer organisieren

Japans größte Fluggesellschaft musste darum in letzter Minute Änderungen vornehmen und einen Teil der Ringer von einem anderen Flughafen als geplant starten lassen.

Schwere Sumo-Ringer weckten in Japan Bedenken hinsichtlich der Treibstoffkapazität der kleineren Flugzeuge.

Japans größte Fluggesellschaft musste in letzter Minute Änderungen vornehmen, um mit Übergewicht fertig zu werden – und zwar nicht wegen des Gepäcks, sondern wegen einer Gruppe von Passagieren , bei denen es sich um Sumo-Ringer handelt. So stellten die Japan Airlines (JAL) fest, dass zwei ihrer Flugzeuge mit Ringern, die auf dem Weg zu einem Sportfest auf der Insel Amami Oshima im Süden des Landes waren, die Gewichtsgrenzen zu überschreiten drohten.

Zwei Gruppen der insgesamt 27 Athleten sollten am 12. Oktober mit getrennten Flügen abheben – eine vom Flughafen Haneda in Tokio und eine weitere vom Flughafen Itami in Osaka, wobei es sich bei letzterem um einen viel kleineren, hauptsächlich inländischen Flughafen handelt.