Sieg für Tierschützer : Japan bricht Walfang ab

Japan hat den Walfang in der Antarktis vorzeitig für beendet erklärt und ruft die Schiffe zurück. Grund sind die Angriffe von Tierschützern. Die geben sich siegesgewiss - und wollen nicht aufgeben.

Japanische Walfänger ziehen einen harpunierten Wal an Bord.

Die Regierung in Tokio hatte den Walfang schon in der vergangenen Woche nach mehreren Protestaktionen von Tierschützern vorübergehend ausgesetzt. Die Jagd wurde am 10. Februar aus Sicherheitsgründen gestoppt, wie es hieß.