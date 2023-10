Eine Geiselnahme in einem Postamt hat am Dienstag die Polizei in Japan in Atem gehalten. In einem nahegelegenen Krankenhaus fielen zudem Schüsse.

Japan : Geiselnahme in Postamt hält Polizei in Atem

Wieviele Geiseln sich noch in dem Gebäude aufhielten, war am Abend unklar. AFP

Eine Geiselnahme in einem Postamt hat am Dienstag die Polizei in Japan in Atem gehalten. Ein offenbar mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann nahm in dem Postamt in Warabi nahe Tokio Geiseln, nachdem zuvor in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Menschen offenbar durch Schüsse verletzt worden waren. Nach Polizeiangaben bestand ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen.

Wie Fernsehbilder zeigten, konnte eine junge Frau das Postamt am Abend rund fünf Stunden nach Beginn der Geiselnahme verlassen. Es war unklar, wieviele Geiseln sich danach noch in dem Gebäude befanden. Laut dem Fernsehsender NTV hielt die Polizei per Telefon Kontakt zu dem Geiselnehmer. Die Polizei rief Anwohner auf, die Umgebung des Postamtes zu verlassen. Polizisten mit Schutzschilden umstellten das Gebäude, Rettungswagen standen bereit. Fernsehbilder zeigten den Geiselnehmer in dem Postamt, der offenbar ein Gewehr an einem Gurt um den Nacken trug. Die Tageszeitung «Yomiuri» berichtete über Gerüchte, wonach der Geiselnehmer Kerosin bei sich trug.

Vor der Geiselnahme waren in einem Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt Toda zwei Menschen verletzt worden, nachdem offenbar von der Straße aus Schüsse auf die Klinik abgegeben worden waren. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei dem Verdächtigen vom Krankenhaus um den späteren Geiselnehmer handele, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung AFP. Laut dem Sender Fuji TV untersucht die Polizei zudem eine mögliche Verbindung zwischen dem Verdächtigen und einem Feuer in einem Wohngebäude in Toda einige Stunden zuvor.