Trotz Krieg : Japan möchte weiterhin frei von Atomwaffen bleiben

Trotz des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine möchte Japan daran festhalten, keine Atomwaffen zu besitzen. Es gibt jedoch auch gegenteilige Stimmen.

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida machte am Montag deutlich, dass Japan an seinen drei Prinzipien zu Atomwaffen festhalte.

Japan hält ungeachtet des Angriffskrieges der Atommacht Russland gegen die Ukraine an seiner Politik fest, selbst keine Atomwaffen zu besitzen. Ministerpräsident Fumio Kishida machte am Montag laut Medien deutlich, dass Japan an seinen drei Prinzipien festhalte, keine Atomwaffen zu bauen, keine zu besitzen und auch die Stationierung solcher Waffen auf dem eigenem Boden nicht zu erlauben.