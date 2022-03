Australien zittert : Japan und Saudi-Arabien bei Fußball-WM dabei

Die nächsten Kandidaten für die Fußball-WM in Katar stehen fest. Mit einem Sieg gegen Australien sichern sich die Japaner ihr Ticket für die Meisterschaft. Saudi-Arabien profitiert von diesem Ergebnis.

Katar, Doha: Blick in das Al-Bayt-Stadion, eines der WM-Stadien in denen 2022 die Fußball-WM aufgetragen wird.

Japan hat sich zum siebten Mal in Serie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Durch einen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg am Donnerstag gegen Australien lösten die «Samurai Blue» das Ticket für die WM vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Die Japaner, die mit dem Stuttgarter Wataru Endo, Takuma Asano (VfL Bochum), Kō Itakura (FC Schalke 04) und dem Düsseldorfer Ao Tanaka (Düsseldorf) in der Startelf begannen, siegten durch zwei späte Tore von Joker Kaoru (89./90.+4 Minute), der erst in der 84. Minute eingewechselt worden war.