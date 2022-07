Feminismus : Japanische Gleichberechtigungsministerin kritisiert Umgang mit Frauen

Die japanische Ministerin für Gendergleichberechtigung und Kinderthemen hat die niedrige Geburtenrate im Land als nationale Krise beschrieben. Japan könnte es in den kommenden Jahrzehnten an Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleuten fehlen, wenn es nicht mehr Kinder gebe, sagte Seiko Noda in einem Interview der Nachrichtenagentur AP. Im vergangenen Jahr seien 810.000 Babys in Japan geboren worden, das sei der bisherige Tiefststand gewesen.