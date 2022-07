Verfassungsänderung : Japans Regierungschef will nach Wahlsieg Militär stärken

Der am Freitag ermordete Ex-Regierungschef Shinzo Abe wollte die pazifistische Nachkriegsverfassung ändern und das Militär des Landes stärken. Sein Nachfolger Kishida hat nach dem Wahlsieg im Oberhaus das Mandat, um dieses Vorhaben voranzutreiben.

Fumio Kishida, Premierminister von Japan, will nach dem Wahlsieg die Verfassung ändern und das Militär stärken. Yoshikazu Tsuno/Pool Gamma-Rapho/AP/dpa

Die japanische Regierung will nach einem deutlichen Sieg bei der Wahl zum Oberhaus im nationalen Parlament ihre Pläne für eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung Japans vorantreiben. Jetzt sei es Zeit, die Partei zu einen und die unerfüllten Ziele des am Freitag erschossenen Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu erreichen, sagte Regierungschef Fumio Kishida am Montag.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unter Beteiligung der Alliierten in Japan eine Verfassung verankert, die den Einsatz militärischer Gewalt strikt auf Selbstverteidigung begrenzt. Abe und seine Unterstützer aus dem rechten Lager werteten diese Auflagen als Zeichen der Niederlage und Erniedrigung Japans und versuchten seit Jahren, die militärischen Befugnisse Japans auszubauen. Für eine Änderung der Verfassung wäre aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Parlamentskammern nötig, die Abe niemals erreichte. Nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident 2020 wurde er am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen.

Bei der von diesem Attentat überschatteten Wahl am Sonntag holten Abes Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito einen deutlichen Sieg und halten nun 146 der insgesamt 248 Sitze der Parlamentskammer. Das Oberhaus gilt zwar als die weniger einflussreiche der beiden Parlamentskammern in Japan. Die satte Mehrheit dürfte Regierungschef Kishida aber in eine aussichtsreiche Lage versetzen, die langfristigen politischen Ziele Abes umzusetzen. Er kann ohne Unterbrechung bis 2025 regieren.

Verfassungsänderung ist wahrscheinlich

Mit der Unterstützung zweier Oppositionsparteien, die ebenfalls eine Verfassungsänderung unterstützen, hätte das Regierungslager die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit, um die Verfassungsänderung auch tatsächlich durchzubringen. Im Unterhaus hat Kishida bereits die nötigen Stimmen.

Jetzt geht es für den Regierungschef vor allem darum, die Regierungspartei auf eine gemeinsame Linie einzuschwören. Ohne Abe, der auch nach seinem Rücktritt als Regierungschef eine einflussreiche Fraktion der Partei angeführt hatte, werde das schwierig, räumte Kishida ein. Der Verlust einer solchen Führungsperson könne große Auswirkungen haben, sagte er. «Unsere Partei muss sich einen, nun da wir uns schwierigen Aufgaben gegenübersehen.»

Der mutmaßliche Attentäter, der mit einer selbstgebauten Waffe auf Abe geschossen haben soll, sagte den Ermittlern, er habe keine Probleme mit den politischen Ansichten Abes gehabt. Seine Tat rechtfertigte der Mann vielmehr mit Groll über eine religiöse Gruppe, zu der Abe angeblich Verbindungen hatte, und die seine Mutter finanziell ruiniert habe. Nach japanischen Medienberichten soll es sich um die Vereinigungskirche des verstorbenen koreanischen Sektengründers San Myung Mun handeln.